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Ердоган домовився з путіним про створення газового хабу в Туреччині

Ердоган домовився з путіним про створення газового хабу в Туреччині

Що сталося. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовився зі своїм російським колегою владіміром путіним про створення в Туреччині газового хабу.

Джерело. Про це він сказав, виступаючи перед членами своєї Партії справедливості та розвитку в парламенті, повідомляє Reuters.

Деталі. Ердоган сказав, що, за словами путіна, Європа може постачати газ із хабу в Туреччині.

Бекграунд. Раніше путін пропонував Туреччині побудувати «газовий хаб», щоб постачати газ в ЄС за нижчими цінами. Також російський диктатор пропонував разом з Ердоганом контролювати ціни на газ.

Джерело: mind.ua

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