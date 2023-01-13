Эрдоган планирует обсудить открытие гуманитарного коридора с Зеленским и путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 12-13 января обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским агрессором Путиным открытие гуманитарного коридора для лечения раненых. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

По его словам, сегодня или завтра Эрдоган обсудит с ними вопрос «открытия гуманитарного коридора» между россией и Украиной.

«Мы хотим приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они начали необходимую работу под руководством нашего президента. Я хочу сказать, что у нас будет встреча в каком-то смысле», — отметил Малкоч.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11620

Новости портала «Весь Харьков»