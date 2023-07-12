Эрдоган. Турецкая вилка. (Не)последнее президентство турецкого лидера

Ердоган на зустрічі з Байденом заявив про новий етап відносин Туреччини та США, — TRT.

Новый этап отношений между Турцией и США строится на следующем: Вашингтон закрывает глаза на внутреннюю политику Турции, а Турция во внешней политике при необходимости поддерживает курс Вашингтона.

Все - в выигрыше.

Эрдогану подвесили "европейскую морковку", но с определенными гарантиями её получения. Так или иначе, Турция в этот президентский срок вероятно реализует проект экономической интеграции в некоторые структуры ЕС, при этом, как мне сообщают (а, впрочем, можно было и догадаться), в сам ЕС Эрдогана вероятно не пустят.

При этом конъюнктура взаимоотношений Турции и США улучшается. Как говорят источники, между странами "будет налажен военно-разведывательный контакт", а также будут решены "несущественные причины конфликтов", при этом "Вашингтон обещает не трогать и "восточную игру Турции", тем самым позволяя Эрдогану действовать самостоятельно в проекте Великого Турана, при этом будучи абсолютно лояльным западному миру".

Важно ли это? Это исторический перелом.

Турция, которая колебалась между Москвой, Вашингтоном, Югом и Востоком, фактически выходит из состояния "равновесия с фигой в кармане": Турция теперь может реализовывать собственную игру на Юге, расчленяя зоны влияния Кремля, попутно разыгрывая партию с Китаем, стремясь перехватить и Восток под свое "турецкое влияние".

И всё это с молчаливого согласия (иногда и одобрения) Вашингтона.

Получается, что дядюшка Байден вернул своенравного игрока в свою колоду, и теперь сможет реализовывать общие цели по России и Востоку (Китаю) в четыре руки.

При этом Эрдоган будет продавать Кремлю бусы, забирая бриллианты. На такой "обмен" все согласны (по крайней мере, больших противоречий по этому кейсу не было).

Гость из Турции, прибывший к Цинику на "бутылку виски", с улыбкой говорит: "Путин захотел помочь Эрдогану остаться главой Турции, а теперь Эрдоган будет ждать от Кремля просьб помочь остаться "легитимным" хотя бы для Юга, но на эти просьбы Эрдоган ответит, как он любит, уклончиво: всё-таки Эрдоган уже победил, а значит и помощь России ему больше не нужна, а кто старое вспомнит - тому глаз вон. С Эрдоганом нельзя старыми долгами мериться. Это прошлая "слава": сейчас она уже ничего не стоит. А до новых выборов Эрдогану далеко, так что и такие бонусы на перспективу Эрдогану не нужны: тем более он не верит, что Кремлю к тому времени сохранится в нынешнем статусе".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7982

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