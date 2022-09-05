Ердогану кортить бути важилвим

Туреччина може стати посередником у протистоянні навколо Запорізької АЕС - пише France 24

(https://www.france24.com/en/europe/20220903-live-turkey-can-mediate-russia-ukraine-nuclear-plant-standoff-erdogan-says)

Ердоган воліє і тут бути рефері, як і у питанні з «зерновою угодою». Він вже говорив про це Зеленському минулого місяця у Львові. Напередодні озвучив цю ідею Путіну.

Тим часом МАГАТЕ повідомляє, що АЕС відключена від основної магістральної лінії, і тепер вона подає енергію лише через резервну.

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/250

Новости портала «Весь Харьков»