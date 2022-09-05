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Ердогану кортить бути важилвим
Туреччина може стати посередником у протистоянні навколо Запорізької АЕС - пише France 24
(https://www.france24.com/en/europe/20220903-live-turkey-can-mediate-russia-ukraine-nuclear-plant-standoff-erdogan-says)
Ердоган воліє і тут бути рефері, як і у питанні з «зерновою угодою». Він вже говорив про це Зеленському минулого місяця у Львові. Напередодні озвучив цю ідею Путіну.
Тим часом МАГАТЕ повідомляє, що АЕС відключена від основної магістральної лінії, і тепер вона подає енергію лише через резервну.
Джерело: https://t.me/petrushevskyi/250