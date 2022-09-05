Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 52

Ердогану кортить бути важилвим

Ердогану кортить бути важилвим

Туреччина може стати посередником у протистоянні навколо Запорізької АЕС - пише France 24

(https://www.france24.com/en/europe/20220903-live-turkey-can-mediate-russia-ukraine-nuclear-plant-standoff-erdogan-says)

Ердоган воліє і тут бути рефері, як і у питанні з «зерновою угодою». Він вже говорив про це Зеленському минулого місяця у Львові. Напередодні озвучив цю ідею Путіну.

Тим часом МАГАТЕ повідомляє, що АЕС відключена від основної магістральної лінії, і тепер вона подає енергію лише через резервну.

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/250

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Санкции в действии: больше 300 тысяч IT-шников в россии не могут найти работу
Сегодня 08:58    25
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно
Сегодня 08:37    70
"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:27    84
россия остается без посла США
Сегодня 08:17    85
Окупанти бунтують на півдні, а Сумщину знову обстріляли. Головні новини ночі та ранку
Сегодня 08:10    80
Могилизация призывников в рф: пообещали «простить» носки и трусы, если тот поедет на войну
Сегодня 07:57    94
10 хороших новин 4 вересня
Сегодня 07:53    117
..."В спальне русские затевали какие-то хулиганские игры"
Сегодня 07:49    126
Холодная гора. Последствия сегодняшних прилётов (ВІДЕО)
Сегодня 07:45    157
Оперативна інформація станом на 07:00 5 вересня по Харківській області
Сегодня 07:40    97
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 