ЕС готовит новый пакет санкций против рф: ограничения впервые затронут энергетический сектор

Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкции против российской федерации, новые ограничения впервые могут коснутся энергетического сектора. Еврочиновники рассматривают некоторые ограничения импорта российской нефти, сообщает со ссылкой на собственные источники Politico.

«По мере того как война в Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов кремля, поступающий от прибыльного энергетического сектора россии, особенно от экспорта нефти и газа», – отмечает издание.

Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить «Сбербанк». Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

«Что касается нефти, то неясно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта из россии в будущем. Поскольку доходы от нефти и газа составляют важнейший источник финансирования российской военной машины, санкции в отношении энергетики рассматриваются как жизненно важный следующий шаг в ответ ЕС на вторжение», – добавляет издание.

Источник: sprotyv.info

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