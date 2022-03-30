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ЕС изучает возможность ужесточения санкций против рф в ближайшее время, - The Wall Street Journal
В частности, рассматриваются санкции против российских банков и семей бизнесменов, а также ужесточение ограничения на использование криптовалюты.
Предложение по новым санкциям ожидается на следующей неделе от Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Затем это предложение должно быть согласовано всеми 27 государствами-членами, сообщает издание.
Источник: telegram
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