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Сегодня 17:45
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ЕС изучает возможность ужесточения санкций против рф в ближайшее время, - The Wall Street Journal

В частности, рассматриваются санкции против российских банков и семей бизнесменов, а также ужесточение ограничения на использование криптовалюты.

Предложение по новым санкциям ожидается на следующей неделе от Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Затем это предложение должно быть согласовано всеми 27 государствами-членами, сообщает издание.

Источник: telegram

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