ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ 6 апреля – Financial Times

Послы стран Евросоюза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Санкционные меры, предложенные некоторыми государствами, могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго экспорта российских товаров.

Речь идет об эмбарго на ввоз из России угля, нефти и газа, а также запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление некоторых крупных европейских экономик". В то же время сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче".

Источник: epravda.com.ua

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