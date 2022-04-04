Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 194

ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ 6 апреля – Financial Times

ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ 6 апреля – Financial Times

Послы стран Евросоюза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Санкционные меры, предложенные некоторыми государствами, могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго экспорта российских товаров.

Речь идет об эмбарго на ввоз из России угля, нефти и газа, а также запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление некоторых крупных европейских экономик". В то же время сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче".

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Орки вчера в Харькове обстреляли депо. Разбиты троллейбусы и автобусы.
Сегодня 13:20    174
Страны Балтии и Польша готовят транспортную блокаду РФ и Беларуси – Минифраструктуры
Сегодня 13:12    116
Россия открыто обосновывает необходимость этноцида
Сегодня 12:34    234
Оперативна інформація станом на 12.00 04.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 12:20    160
Злочини, вчинені РФ станом на 4 квітня (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 11:52    157
Обстановка на Харківщині на 4 квітня - Олег Синєгубов, Губернатор Харьковской области
Сегодня 11:41    226
Эпоха бесхребетной геополитики
Сегодня 10:11    243
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04
Сегодня 10:00    205
Обложки мировых СМИ сегодня (ФОТО)
Сегодня 09:45    268
Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 4 квітня, 08:00
Сегодня 09:19    245
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 