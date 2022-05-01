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ЕС может запретить импорт ядерного топлива из рф и проекты «Росатома»

ЕС может запретить импорт ядерного топлива из рф и проекты «Росатома»

В Европейском союзе начались дискуссии о том, чтобы запретить импорт из россии ядерного топлива для АЭС в странах блока и проекты с участием дочерней компании «Росатома».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

По информации европейских дипломатов, санкции против ядерной энергетики рф обсуждали на встрече послов ЕС и Еврокомиссии ранее на этой неделе. Главными инициаторами таких шагов являются Польша и страны Балтии, это предлагали ряд европарламентариев.

Один из дипломатов говорит, что в среду к ним присоединилась Германия — посол заявил, что ФРГ поддержит не только нефтяное эмбарго, но и запрет импорта ядерного топлива из России.

Поддержка Германии, одной из влиятельнейших стран блока, делает эти шаги более вероятными.

Отказ от российского ядерного топлива не будет беспроблемным – ЕС импортирует почти весь необходимый объем из третьих стран. Россия является вторым крупнейшим постчальником после Нигера, из нее поступает 20% импортируемого объема.

Дискуссии усложнит также кардинально разная позиция по ядерной энергетике двух мощных членов блока, Германии и Франции.

Германия является решительным оппонентом атомной энергетики и хочет полностью закрывать существующие АЭС.

Франция, напротив, 70% своей энергии обеспечивает благодаря АЭС и планирует сокращать использование ископаемого топлива и компенсировать отказ от российских энергоресурсов благодаря ядерной энергетике, построив к 2050 году еще 14 новых реакторов.

Главными поставщиками топлива во Францию ​​являются Казахстан и Нигер, а не россия, однако в Париже находится дочерняя компания «Росатома». Также Франция сотрудничает с «Росатомом» в ряде проектов.

Источник: sprotyv.info

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