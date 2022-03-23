ЕС не будет вводить квоты на распределение беженцев из Украины

Сейчас наблюдается беспрецедентная ситуация со стороны стран-членов и граждан ЕС по поводу приема украинских военных беженцев.

Европейский союз не будет вводить квоты для распределения беженцев из Украины, как это было в случае с сирийцами.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

"Мы создали платформу солидарности. Мы встречаемся с Комиссией и правительствами дважды в неделю и обсуждаем ситуацию. Государства-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот", - сказала Йохансон.

По ее словам, сейчас наблюдается беспрецедентная ситуация со стороны стран-членов и граждан ЕС по поводу приема украинских военных беженцев.

"У нас не было такого кризиса со Второй мировой войны… Поэтому, конечно, это вызов. Но лучший способ справляться с такими вызовами – это сотрудничество в ЕС. Но нам также следует сотрудничать и с третьими странами, которые готовы стать частью решения и принять украинских беженцев – Канадой, США и Великобританией", - отметила еврокомиссар.

Она добавила, что России не удастся рассорить страны ЕС из-за миграционного кризиса, вызванного войной РФ против Украины.

"Путин разочарован, потому что думал, что миграция может рассорить нас, но мы показали единство, которого никогда раньше не существовало. Нам удалось запустить Директиву о временной защите, которая никогда не использовалась за 20 лет. Мы приняли единогласное решение с министрами внутренних дел в течение несколько дней, чтобы выполнить его", - отметила Йохансон.

В страны-члены Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны. В самой Украине почти удвоилось число внутренне перемещенных лиц, и поэтому предположительно число беженцев из Украины увеличится.

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Новости портала «Весь Харьков»