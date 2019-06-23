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ЕС отказался пересматривать соглашение о Brexit

ЕС отказался пересматривать соглашение о Brexit

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает «Деловая Столица».

«Мы ждем сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты для переговоров по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для пересмотра», — заявил Туск.

По его словам, «Великобритания просто теряет время и шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября».

Источник: sprotyv.info

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Темы: Brexit, ес

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