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ЕС отказался пересматривать соглашение о Brexit
Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает «Деловая Столица».
«Мы ждем сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты для переговоров по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для пересмотра», — заявил Туск.
По его словам, «Великобритания просто теряет время и шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября».
Источник: sprotyv.info
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