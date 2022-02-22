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ЕС подготовил чрезвычайный план по газообеспечению на случай прерывания поставок из РФ

ЕС подготовил чрезвычайный план по газообеспечению на случай прерывания поставок из РФ

Страны ЕС разработали план на случай прерывания поставок газа из России, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Европейской комиссии, ответственной за энергетику, Кадри Симсон.

По ее словам, у ЕС есть план на случай чрезвычайных обстоятельств, если из-за конфликта в Украине прекратятся поставки газа в страны союза.

Симсон отметила, что ЕС ведет переговоры с рядом стран для того, чтобы активизировать экспорт сжиженного природного газа. В частности, в начале февраля она сообщала о переговорах на эту тему с Катаром.

"Катар был надежным энергетическим партнером Европейского союза и готов работать с нами для увеличения поставок СПГ в случае перебоев с подачей газа по трубопроводу", - писала Симсон в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также касалась этой темы. "Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - говорила она ранее в феврале.

По словам Симсон, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: газ, ес

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