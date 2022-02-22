ЕС подготовил чрезвычайный план по газообеспечению на случай прерывания поставок из РФ

Страны ЕС разработали план на случай прерывания поставок газа из России, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Европейской комиссии, ответственной за энергетику, Кадри Симсон.

По ее словам, у ЕС есть план на случай чрезвычайных обстоятельств, если из-за конфликта в Украине прекратятся поставки газа в страны союза.

Симсон отметила, что ЕС ведет переговоры с рядом стран для того, чтобы активизировать экспорт сжиженного природного газа. В частности, в начале февраля она сообщала о переговорах на эту тему с Катаром.

"Катар был надежным энергетическим партнером Европейского союза и готов работать с нами для увеличения поставок СПГ в случае перебоев с подачей газа по трубопроводу", - писала Симсон в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также касалась этой темы. "Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - говорила она ранее в феврале.

По словам Симсон, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.

Источник: elektrovesti.net

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