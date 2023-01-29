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ЕС подготовил план передачи замороженных резервов РФ Украине

ЕС подготовил план передачи замороженных резервов РФ Украине

Еврокомиссия нашла легальную возможность временно использовать часть замороженных активов российского Центробанка для инвестиций на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет svoboda.org.

Еврокомиссия нашла легальную возможность временно использовать часть замороженных активов российского Центробанка для инвестиций на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценкам Евросоюза, на депозитах в странах ЕС находятся около 34 миллиардов евро из 300 миллиардов евро, замороженных резервов Центробанка России. Всемирный банк считает, что на послевоенное восстановление Украины понадобится не менее 350 миллиардов долларов, отмечает агентство.

По данным собеседников Bloomberg, юридическая служба Еврокомиссии указала в предложенном плане, что российские деньги нельзя экспроприировать, а в определенный момент основную сумму и проценты нужно будет вернуть России. Если ЕС при управлении российскими активами понесёт убытки, то Брюсселю придётся выплатить компенсацию Москве за счёт стран Евросоюза.

Решение, представленное Еврокомиссии юристами, находится в начале обсуждения. Ряд стран ЕС при этом сомневаются в юридической обоснованности плана и считают его спорным. Власти ЕС также полагают, что такие предложения должны реализовываться совместно со странами "Группы семи".

● Правительство Германии ранее заявляло, что готово перенаправить арестованные российские активы на помощь Украине после того, как будут решены все юридические тонкости этой процедуры. На её согласование может уйти очень много времени.

● В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Госдепартамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.

● Противники инициативы отмечают, что изъятие средств может быть оспорено в судах, а использование арестованных денег может снизить инвестиционную привлекательность США.

Джерело: svoboda.org

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