Ещё о приднестровском факторе

● Сам по себе контингент войск в Приднестровье крайне мал и ни на что не способен. Однако российская армия держит в уме переброску значительных сил из Крыма с помочью самолетов.

● Целей у этой операции несколько. С одной стороны, в случае отказа Майи Санду от сотрудничества с Россией по-быстрому разобраться с Молдовой, которая является частью плана по захвату сухопутного коридора в Крым (хоть какие-то победы к 9 мая нужны!).

● С другой, у Кремля есть надежда, что заставит Румынию остановить переброску ГСМ через свою территорию для ВСУ. Сразу уточню, что ПМ Румынии сегодня на встрече з Зеленским заявил, что поставки ГСМ не прекратятся.

● Украина в свою очередь уже показала, что готова разными способами действовать на территории врага, хоть публично и не признала своей причастности к взрывам в Белгороде и Брянске. Более того, что Великобритания подтвердила законность таких целей для украинской армии. Сейчас у Украины не только развязаны руки, но и есть вооружение, которое можно применять в таких случаях.

● Ситуация зашла далеко. Санду созывает Совбез, а так называемое руководство Приднестровья уже готовится призвать на помощь Россию. Все это происходит на фоне встречи 40 министров обороны НАТО и не только. Дальнейшая эскалация ситуации заставит западных партнеров быть еще более решительными. До 9 мая все меньше времени…

● Россияне тупо нарываются, и как уже заявил Остин, каждый их шаг только глубже роет яму, в которую они неизбежно попадут.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13338

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