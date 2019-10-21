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Еще один глава ОГА уходит в отставку

Еще один глава ОГА уходит в отставку

Еще один назначенный президентом Владимиром Зеленским председатель областной государственной администрации уходит в отставку.

Об этом говорится в релизе на правительственном портале по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кабмина согласовали освобождение Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА. Кроме того, на его место принята кандидатура Сергея Гайдая.

Напомним, Комарницкий возглавил Луганскую ОГА в июле 2019 года. С 1993 года он работал в руководстве Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко, а с 2007 года и до сих пор остается его ректором. В 2014 году вместе с вузом эвакуировался из оккупированного города сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году университет переехал в Северодонецк, который стал административным центром подконтрольной Украине части Луганской области.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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