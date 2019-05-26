Если начнется война между США и Ираном это будет серия ударов, а не сухопутное вторжение

Накануне в 11:15 по восточному времени Министерство Обороны США уведомило журналистов, чтобы они немедленно прибыли в Пентагон для брифинга по ситуации в Иране.

Уведомление было срочным и поступило всего за час до мероприятия. При этом журналисты заранее были предупреждены о запрете съемок и запрете каких-либо цитат из сказанного до специального разрешения.

На данный момент есть только официальная информация, согласно которой Трамп решил отправить на Ближний Восток еще 3 000 американских солдат, поскольку ситуация вокруг Ирана стремительно накаляется. Других утечек информации о брифинге Пентагона до сих пор нет.

По словам официальных лиц, военные чиновники США, контролирующие операции на Ближнем Востоке, запросили до 13 000 дополнительных военнослужащих. Однако, сначала прибудут порядка 3 000 солдат, которые будут первыми из более масштабного развертывания. Ранее американские СМИ сообщали о 120 тысячах солдат, которых планируют перебросить на Ближней Восток.

Трамп также отдал распоряжение отправить новые батареи ПВО «Патриот» и самолеты-разведчики в дополнение к сухопутным войскам. Сейчас ведутся дискуссии о поддержке подводных лодок, самолетов, беспилотников и противоракетных батарей.

На данный момент администрация Трампа склоняется не к прямому вмешательству, а к использованию существующего правила, которое ускорило бы продажу оружия союзникам на Ближнем Востоке.

Между тем эксперты считают, что численность дополнительных сил США, перебрасываемых на Ближний Восток, может свидетельствовать о том, что американцы намерены ограничиться воздушными и ракетными ударами по целям в Иране и совсем не намереваются проводить наземную операцию вторжения, как это произошло в Ираке.

Специалисты указывают, что для сухопутной операции в Иране Вашингтону нужно собрать не менее 500 000 человек, а для операции без глубокого вторжения на территорию Ирана нужно задействовать как минимум 1700 единиц бронетехники, 1100 вертолетов, 420 палубных и 540 самолетов наземной группировки, более 200 кораблей (в том числе 5 авианосцев) и судов, порядка 25 атомных подлодок.

Между тем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «Израиль» и американская цивилизация в ее нынешнем состоянии обречены и будут существовать не дольше одного поколения. Он объявил, обещаясь с иранскими студентам, что они увидят, как эти страны рухнут.

«Вы, молодые люди, должны быть уверены, что вы станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырождающейся американской цивилизации, и гибели Израиля», – сказал аятолла.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео отдал распоряжение об одобрении продажи вооружений странам Персидского залива — Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии — на сумму более 8 миллиардов долларов.

Он пояснил, что его решение соответствуют статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и сообщил, что поручил госдепартаменту незамедлительно завершить работу над официальным уведомлением конгресса США об ожидаемых поставках вооружений эти страны с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны.

Напомним, что ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу вооружений на сумму 2 миллиарда долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, так как это «может усугубить гуманитарный кризис в Йемене».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»