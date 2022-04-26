Если не остановить рф, через 5-10 лет она будет еще большей угрозой для НАТО: заявление командующего ВС Литвы

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне против Украины только подогреет реваншистские настроения в российской федерации, а через 5-10 лет стоит ждать новой войны. Об этом он заявил в интервью изданию LRT.

Рупшис отметил, что военные угрозы будущему будут зависеть от того, какие силы будут у власти в россии.

«На мой взгляд, если россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Кроме того, угроза может стать еще больше, и союзники должны действовать в первую очередь по сдерживанию. россию нужно сдерживать от того, что она сделала сейчас — когда она решила напасть на Украину», — сказал он.

Источник: sprotyv.info

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