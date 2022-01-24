Если завтра – война. Что будут делать харьковчане в случае вторжения РФ и как не сойти с ума от информации

Слухи о российском вторжении не утихают уже несколько недель. Об угрозе говорят как западные СМИ, так и политики. Почти сразу после видеообращения Зеленского, в котором он просит людей не паниковать и не скупать гречку и спички, в сеть попадает его интервью газете The Washington Post о вероятной оккупации Россией Харькова, которое впоследствии его пресс-секретарь назвал «просто примером».

Жительница Харькова Анна рассказывает, что «немного тревоги» после информации о подготовке к вторжению со стороны России действительно есть, но не настолько, чтобы запасаться гречкой, спичками и солью.

Анна, пенсионерка

Нет, нет, ничего нет. Хотя у меня приятели есть, ищут бомбоубежища. Но, я думаю, до этого не дойдет. Из-за этой новости люди стали спрашивать «где же?». Я знаю, что в метро нужно прятаться в случае бомбежки. Но как-то не хочется в это верить

Реакция на подобные сообщения не вызывает бурных эмоций, говорит Леонид. После 2014-го года можно ожидать чего-угодно, а если действительно потребуется, мужчина готов идти защищать от врага Харьков и своих родных.

Леонид, предприниматель

Ой, сколько тревоги может быть за всю жизнь, надоедает тревога, надо смотреть вперед. Прекрасно повлияло, пошел откапывать пулемет назад. У нас терцентр формируется. Так что вот так где-то

Но не все горожане готовы брать в руки оружие, чтобы защищать границы страны. Даже после почти восьми лет продолжающейся российской агрессии, встречаются и такие настроения.

Да скорей бы это было бы!

Я не знаю, я далек от политики, поэтому не слежу. Нервов не хватает. — А если такое произойдет, если план действий? Плана действий нет, будем убегать

Впрочем, большинство харьковчан убеждены, что как-бы то ни было, иметь при себе набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях сейчас не помешает. Хотя и признают — ситуация специально нагнетается.

Александр, менеджер

Там же были слова вырванные из контекста. Он сказал, что при возможной оккупации это будет Харьков. Это логично, так как мы ближе всего к прифронтовой линии. В основном же, думаю, что есть вероятность, что нужно собирать какой-то «тревожный чемоданчик», но… — Пока вы этого не делаете? У меня он есть всегда с 15-го года

За годы военных действий на Востоке страны сообщения об угрозе эскалации вооруженного конфликта для большинства населения действительно стало абсолютно обычными и привычными, рассказывает психотерапевт Борислав Хомуленко. Говорит, из своего практического опыта понял, что один из десяти пациентов выражает реальную обеспокоенность. Чаще это люди старшего возраста, или те, кто имеет слишком много свободного времени и тратит его на соцсети. И реагируют они по-разному – это может быть банальная тревога, или даже панические атаки.

Борислав Хомуленко, психотерапевт

Те же пациенты, которые регулярно просматривают много видео, ищут сообщения, у них возникает эффект информационной интоксикации, пресыщения. Например, что происходило во время начала революции в 14 году, в начале пандемии, то люди, кто невротически с утра до вечера просматривали видеоролики о том, что происходит как это ужасно… Через какое-то время их нужно бело откачивать

Если есть необходимость в действиях, то нужно действовать, говорит Хомуленко. Ведь для некоторых людей, чтобы чувствовать себя стабильно и уравновешенно, необходимо делать определенные действия, которые в дальнейшем будут нести успокаивающий эффект. Для кого-то это может быть тот самый «тревожный чемодан», для других понимание того, что делать и куда бежать в случае войны.

Борислав Хомуленко, психотерапевт

Очень важно что-то делать, либо «тревожный чемоданчик», либо обращение к психотерапевту, психологу, либо обычное планирование. Любые действия они снимают тревогу, это очень важно осознавать. Бездействие — это не хорошее поведение, которое не помогает нам балансировать себя

Специалисты советуют помнить, что паника и страх наоборот делают человека более уязвимым и призывают внимательнее следить за наполнением информационного поля и тщательно анализировать информацию, отделяя откровенные «фейки».

Агентство Телевидения Новости