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Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin

Ракетні системи Javelin американського виробництва передали Києву, заявив командувач естонських збройних сил. Про кількість надісланих систем не повідомляється.

На тлі загострення кризи довкола можливої військової агресії Росії проти України Естонія поставила Києву першу партію озброєнь. Україні передали протитанкові переносні ракетні комплекси (ППРК) Javelin, заявило ввечері у п'ятницю, 18 лютого, міністерство оборони в Таллінні. Про кількість поставлених комплексів не повідомляється.

"Це маленький крок Естонії у підтримці України, але це реальний та відчутний внесок у справу захисту від російської агресії", - заявив генерал-лейтенант Мартін Герем, командувач Сил оборони Естонії.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков подякував Естонії за допомогу. "Ми бачимо, що ми не одні", - написав він у мікроблозі Twitter.

США дали дозвіл на постачання озброєнь Україні

Раніше Естонія отримала від Вашингтона дозвіл поставити Києву ППРК Javelin, придбані нею США. Крім того, американці дозволили Латвії та Литві передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger для ураження повітряних цілей на малій висоті, а також супутнє оснащення.

Таллінн також має намір надати Києву дев'ять 122-міліметрових гаубиць радянського виробництва, які свого часу перебували на озброєнні НДР і які пізніше було передано до Фінляндії, а звідти - до Естонії. Балтійська держава надіслала відповідний запит до Берліна, але відповіді досі не отримала, зазначає dpa.

За даними США, біля кордонів України зосереджено близько 190 тисяч російських військовослужбовців. Президент США Джо Байден вважає вторгнення РФ на територію сусідньої держави можливим у будь-який момент. За його даними, плани Кремля містять і напад на Київ. У Москві заперечують такі наміри.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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