Естонія стала першою країною-членом НАТО, яка закликала світ закрити небо над Україною

Парламент Естонії ухвалив рішення закликати країни-члени Організації Об’єднаних Націй до закриття неба над Україною від російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Це перше рішення від парламенту країни, що входить до ЄС та НАТО. Стефанчук наголосив, що першим бути складно, відповідально та почесно.

«Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій із встановлення миру та закриття неба над Україною», – сказав Стефанчук.

Він додав, що українці з нетерпінням чекають, щоб небо знову стало джерелом світла і тепла, а не смерті та руйнувань, які несе росія.

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