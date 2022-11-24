Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 37

Эстония заморозила активы российских олигархов

Эстония заморозила активы российских олигархов

Власти Эстонии заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT). Сейчас Таллин совместно с ЕС рассматривает вопрос об использовании этих десятков миллионов евро для передачи Украине. Об этом сообщает ERR.

«В частности, средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около €11,7 млн. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Речь идет о €8,4 млн», — заявила Лаура Аус, глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии.

#санкции #Эстония

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6643

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Європа прагне обрізати фюреру колаборацію з Китаєм, Індією та іншими посібниками
Сегодня 09:33    19
Соціологи повідомили про рекордне погіршення ставлення фінів до росії
Сегодня 09:10    46
Канада вводить нові санкції проти білоруських компаній та чиновників
Сегодня 08:37    66
Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України - ГУР
Сегодня 08:26    84
Аналитика ISW, 23 ноября
Сегодня 08:10    77
Європейський парламент перебуває під кібератакою. Відповідальність за це взяло прокремлівське угруповання
Сегодня 08:05    84
Бійця, що збив російський літак під Харковом, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (ВІДЕО)
Сегодня 07:55    93
"Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там — 4 тысячи градусов! — Да, эту х*йню по телевизору не показывают" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    86
Санкції проти російсько-іранського альянсу необхідно посилювати
Сегодня 07:27    100
Как там в питерских подворотнях бункерного говорят? Стрёмно рядом с фуфлыжником стоять?
Сегодня 07:19    112
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 