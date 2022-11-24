Эстония заморозила активы российских олигархов

Власти Эстонии заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT). Сейчас Таллин совместно с ЕС рассматривает вопрос об использовании этих десятков миллионов евро для передачи Украине. Об этом сообщает ERR.

«В частности, средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около €11,7 млн. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах Налогово-таможенного департамента. Речь идет о €8,4 млн», — заявила Лаура Аус, глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Управления финансовой разведки Эстонии.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6643

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