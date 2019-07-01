«Это честный и мужественный поступок». Наблюдательный совет «Суспільного» решил вернуть Аласанию

Наблюдательный совет ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» отменила собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления Зурабом Аласанией, сообщает UA: Сусрпільне.

«Сегодня, 27 июня, Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины» отменил свое решение о досрочном прекращении контракта с главой правления Зурабом Аласанией, принятое 31 января 2019 года (Протокол №26)», – говорится в сообщении.

Аласания, в свою очередь, отметил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что такое «обнуление» ситуации и восстановление статус-кво станет первым шагом к слаженной совместной работе.

«Сегодня НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что за несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать (впрочем, я и не останавливался). Отдаю должное Наблюдательному Суспільного и считаю это честным и мужественным поступком», — написал Аласания в Facebook.

Зураба Аласанию досрочно отстранили от должности председателя правления НОТУ 31 января. Временным главой «Суспільного» назначили члена правления НОТУ Николая Чернотицького.

19 июня Шевченковский районный суд Киева признал незаконным увольнение с должности председателя правления «Суспільного» Зураба Аласании. Однако до истечения срока на апелляционное обжалование и вступления решения суда в законную силу Аласания не мог восстановиться в должности. Теперь, после отмены Наблюдательным советом своего решения, восстановление в должности председателя правления «Суспільного» произойдет еще до вступления решения суда в законную силу.

Накануне судебного заседания Аласания прогнозировал, что его могут снять с должности вопреки решению суда. Он также говорил, что готов начать конструктивный диалог с Наблюдательным советом общественного вещателя. «Я хочу дождаться решения суда, для меня очень важно доказать, что Наблюдательный совет [«Общественного»] не мог судить о моем профессионализме, потому что сам недостаточно для этого профессионален. Для меня суд имеет большое значение. Если будет решение в мою пользу, я готов все обнулить и начать конструктивную работу ради «Суспільного», — сообщил медиаменеджер theБабелю.

24 июня Зураб Аласания сообщил, что уволился с должности председателя правления «Общественного».

Источник: thebabel.net

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