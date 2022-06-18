"Это не мы…" – эпитафия на могиле путинизма

Кульминация ПМЭФ-22 оказалась такой же ущербной, как и само данное мероприятие в текущих реалиях. Лоснящиеся выкормыши из путинского правящего класса, а также немногочисленные иностранные гости из малоизвестных российскому обывателю закоулков мира более полутора часов нервно ждали отложенного выступления мелкотравчатого вождя. По официальной версии, неприлично долгая для событий подобного рода заминка была вызвана DDoS-атаками хакеров на интернет-ресурсы и систему аккредитации форума. Среди участников даже начали ходить шутки, что зря пригласили террористов из «Талибана», ибо такие гости того и смотри по заказу пакистанских спецслужб что-нибудь эдакое выкинут. Хлопок, другой – и Россия без головы. Однако на текущем геополитическом безрыбье и афганские боевики – уважаемые люди.

После того как коротышка наконец-то появился у пюпитра, аудитория несколько оживилась, но на лицах в зале царило равнодушие и презрение.

Нужно отметить, что пафосная раскрутка речи Путина, как объявления «нового мирового порядка» себя не оправдала. Чего-то свежего из первого рта федерации не прозвучало. Аргументация конца однополярного миропорядка в международных отношениях выглядит, как в учебниках для студентов МГИМО пятнадцатилетней давности. США подаются как сильная держава, которая совместно с ограниченным числом допущенных государств ведет борьбу с «цивилизационным многообразием» и «правом на защиту национальным суверенитетом». Именно такими эвфемизмами в новоязе времен «спецоперации» прикрываются консервация пожизненного диктаторского правления и вторжение в Украину. Расчеловеченное чудовище пытается выставить международные санкции за геноцид украинцев попыткой коллективного Запада подавить «новый мощный центр в мире», «отменить бунтаря», «противодействовать ходу истории». Война на истребление преподносится кремлевцем как заговор «золотого миллиарда» против стран периферии. В воспаленном мышлении коротышки мир делится на центр и «задний двор». Он самолично объявил страны глобального Юга «колониями», а их народы– «людьми второго сорта».

Нельзя не отметить животный страх Путина перед ответственностью: перед ним маячит судьба Чаушеску. Он лепит бесконечные отговорки и на любой факт о подрывной и бесчеловечной политике Москвы на международной арене вопит: «это не мы…». «Спецоперация», в ходе которой российские оккупанты захватили 20% территории суверенной страны, камня на камне не оставили от ряда крупных городов – вынужденное трудное решение, в котором, оказывается, виноваты люди при власти в Киеве. При этом у бездушной твари поворачивается язык утверждать, что украинское правительство не заботится о своих людях. Зато мариупольчане, лишенные всего рашистами, живущие на руинах своих домов и стирающие белье в лужах, ощутили «заботу» российской наволочи по полной.

Лихорадка глобальной инфляции – результат системных ошибок США и стран ЕС, а не разрушения РФ международных финансовых механизмов. Скачок цен на нефть/газ – последствие провала ставки европейцев на альтернативные источники энергии, а не российских манипуляций с энергетическим оружием. Дефицит продовольствия и призрак массового голода в странах Африки и Ближнего Востока – следствие роста спроса на продовольствие в странах Запада, а не блокады Москвой миллионов тонн украинского зерна в портах.

Иными словами, Путин не только ни на грамм не раскаялся, а наоборот, еле дыша, планирует могилизировать еще большее число россиян в ходе «спецоперации», ведь общество «консолидировалось» вокруг него. Продолжая позорные традиции российского прошлого, опять всех завалим трупами. Если жизнь смердов кремлевцу до одного места, то с большим бизнесом он все еще считается, обещая ему огромные права и свободы в эксплуатации российских недр и все того же безропотного глубинного народа…

Источник: https://t.me/sytosokrata/657

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