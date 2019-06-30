Это неуместно: польская делегация отказалась участвовать в заседании комитета ПАСЕ

Польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели.

Решение не принимать участия в совещании комитета приняли в пятницу глава польской делегации в Парламентской ассамблее Влодзимеж Бернацкий и заместитель спикера Сейма Польши Рышард Терлецкий.

"Наше присутствие там было бы неуместно", - заявил Влодзимеж Бернацкий "Польскому радио".

На этой неделе ПАСЕ голосами, среди прочих, Италии, Франции, Германии, вернула России полноправные членские права в Раде, несмотря на продолжение нарушения РФ международного права, оккупацию Крыма и поддержку войны на востоке Украины.

В ответ делегации семи стран, в частности из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины покинули заседание ПАСЕ. По их словам, возвращение России противоречит идеалам Совета Европы, которая должна защищать верховенство права, мир и права человека. Со стороны Польши заседание покинули парламентарии всех политических партий.

Источник: prm.ua

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