Евакуації Харкова не проводимо, – Харківська обласна військова адміністрація

«Воєнні дії тривають 41 день. Ми всі розуміємо, що ворог плани щодо Харкова не міняв. Єдине, що змінилось – міцність нашої оборони, вона зросла в рази. Окупанти не можуть ані взяти Харків, ані підійти до нього. Тому евакуаційних заходів у Харкові не проводимо», – прокоментував голова адміністрації Олег Синєгубов, повідомили Суспільному у пресслужбі.

При цьому залишається загроза обстрілів житлових будинків.

«Більша частина жителів ще в перші тижні активних бойових дій виїхали за межі міста та області. Якщо є можливість залишатися у безпечному місці, краще там лишатися. На сьогодні є залізничне сполучення, є автомобільне сполучення, тому люди самостійно ухвалюють рішення».

Агентство Телевидения Новости