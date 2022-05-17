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Европа переживает, что будет, если Украина победит, - Politico

Европа переживает, что будет, если Украина победит, - Politico

(https://www.politico.eu/article/europes-leaders-fall-out-of-key-on-ukraine/)

После нескольких недель беспокойства о том, что произойдет, если Россия сокрушит Украину, западноевропейские лидеры теперь беспокоятся о том, что может произойти, если Украина действительно победит. Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров от Франции до Германии и Италии сделать вывод, что некогда немыслимая победа Украины теперь вполне возможна.

Серьезную озабоченность вызывает то, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой. Вот почему Франция, Германия и Италия выступают за «сохраняющее лицо» решение конфликта, даже если это будет стоить Украине некоторой территории.

В то же время США говорят, что в конечном итоге видят решение конфликта дипломатическим путем, но приоритетом администрации остается помощь Украине в защите.

«Наша цель сегодня укрепить Украину как можно больше на поле боя, так чтобы, когда придет время, Украина имела бы максимальное количество рычагов влияния за столом переговоров», - заявил Карен Дрнфрид, помощник госсекретаря США по Европе.

Источник: https://t.me/u_now/49405

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