Европа поддерживает Украину - свежий опрос

28 мая вышел свежий опрос стран Евросоюза Standard Eurobarometer 103 Public opinion in the European Union. March – April 2025. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3372

Он очень подробный, интересный. В нём много важной, полезной, ценной информации для анализа. Для начала самое главное для Украины. Вот отношение жителей страна Европейского союза к разным видам поддержки Украины.

1) Принимать украинцев, которые спасаются от войны: в ЕС 80% «за».

2) Оказывать финансовую и гуманитарную помощь Украине: в ЕС 76% «за».

3) Вводить экономические санкции на правительство россии, на российские компании и граждан: в ЕС 72% «за».

4) Предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, как потенциального члена ЕС, для Украины: в ЕС - 60% «за».

5) Финансирование покупки и поставок военного оборудования для Украины: в ЕС 59% «за».

Джерело: https://www.facebook.com/Jaroslav.Romanchuk

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