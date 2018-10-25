Европарламент осудил действия России в Азовском море

Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.

В документе отмечается, что Европарламент выражает сожаление в связи «с чрезмерными действиями Российской Федерации в Азовском море», так как они нарушают международное морское право и международные обязательства России. Также осуждается «чрезмерные остановки и проверки коммерческих судов» — украинских и под флагами других государств.

Инспекции судов, по мнению депутатов Европарламента, не должны проводиться со злоупотреблениями или по политическим причинам — «с целью дальнейшей дестабилизации».

Парламент также выражает озабоченность по поводу «очень неустойчивой ситуации в области безопасности в Азовском море, которая может легко перерасти в открытый конфликт» и милитаризации Азовского и Черноморского регионов, включая аннексированный Крым.

«[Европарламент] сожалеет, что Азовское море стало новым морским измерением воинственных российских действий против Украины», — говорится в одном из пунктов резолюции.

Европарламент также осуждает строительство моста через Керченский пролив, нарушающее навигационные права в территориальных водах Украины.

Депутаты парламента подчёркивают, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствуют решение Совета ввести ограничительные меры в отношении шести компаний, которые участвовали в его строительстве. Парламент также призывает «дать понять, что целенаправленные санкции в отношении России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится».

Принятие резолюции прокомментировал президент Украины Пётр Порошенко. В сообщении на его странице в Facebook говорится, что Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства.

«Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина будет координировать дальнейшие совместные действия для защиты своих национальных интересов во время ближайших встреч с европейскими лидерами.

12 октября Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

Совет нацбезопасности указывал на «злоупотребления со стороны Российской Федерации положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе, стремление к полному доминированию в Черноморском регионе, навязывание собственных условий распределения морской акватории и ограничения портовой деятельности и рыбного промысла Украины».

СНБО также обращал внимание на создание Россией наступательной военной группировки вблизи границ Украины, активизацию спецслужб и незаконную хозяйственную деятельность российской стороны.

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