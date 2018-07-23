Европарламент пресек финансирование "идиотов Путина" во Франции

Европарламент заморозил дотации французской партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (старое название – "Национальный фронт").

Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает "Европейская правда".

Прекращение финансирования связано с расследованием Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году показало, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

В частности, помощники евродепутатов, плата которых финансировалась из бюджета ЕС, на самом деле работали в партийном штабе, выполняя совсем другую работу. Отмечается, что в таком "совместительстве" признались 23 из 54 помощников.

Источник: sprotyv.info

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