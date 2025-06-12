Европейский Союз вместе с Германией выделяют дополнительные 13 и 5 млн. евро соответственно в Фонд энергоэффективности Украины — посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Мы также выделяем больше денег на инвестиции и техническую помощь благодаря хорошему управлению ресурсами. Собственно, у нас есть новые 18 миллионов - 13 от нас и 5 от Германии. Мы поддерживаем работу Фонда и общаемся между собой и с донорами по будущей поддержке

Партнеры продолжают поддержку Фонда, поскольку он хорошо себя зарекомендовал. Фонд смог вырасти из 90 проектов в 2021 году до более чем 1 500 и помог 217 тысячам семей, руководствуясь принципом "Отстроить лучше, чем было" (Build back better).

"Благодаря Фонду ежегодно сохраняется такой объем электроэнергии как годовое потребление города Черновцы", - отметила посол Евросоюза.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/56047

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