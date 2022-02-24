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Евросоюз готов принять всех украинских беженцев

Евросоюз готов принять всех украинских беженцев

Европейский союз готов принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.

Об этом сегодня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цитирует НВ.

«Мы также готовы предоставить убежище всем беженцам, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, которая будет нужна, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более 1 млрд евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять», — сказала она.

Источник: УНИАН

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