Евросоюз меняет формат внутренних паспортов для своих граждан

Удостоверения личности станут более надежные.

В четверг Совет ЕС по внутренним делам принял постановление о выдаче удостоверений личности нового образца гражданам союза и членам их семей. Таким образом Евросоюз усиливает надежность документов удостоверяющих личность своих граждан.

Новые удостоверения начнут выдаваться через два года, а старые будут замещаться постепенно и окончательно утратят силу через 10 лет.

"Новые правила повысят безопасность удостоверений личности, введя минимальные стандарты как по содержащейся в них информации, так и степени защиты, общие для всех государств-членов, в которых предусмотрены такие документы", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Новые удостоверения личности будут производиться в едином формате пластиковых кредитных карт, иметь зону автоматического считывания и соответствовать минимальным стандартам безопасности, установленным Международной организацией гражданской авиации. На них будет фото владельца, а также два его отпечатка пальцев в цифровом формате на бесконтактном чипе. Удостоверения личности будут иметь минимальный срок действия пять лет и максимальный - десять лет.

Источник: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»