Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси

Европейский Союз не может признать результаты выборов в Беларуси и призывает к диалогу все стороны в стране. Об этом заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита ЕС по поводу ситуации в Беларуси.

«Мы не можем признать результаты этих выборов», - заявила Меркель.

По ее словам, у лидеров ЕС «нет сомнений» касательно многочисленных нарушений во время подготовки и проведения выборов. ЕС это четко осуждает и требует от «режима или правительства» Беларуси прекратить насилие и обеспечить право на мирные демонстрации. Также ЕС требует начала национального инклюзивного диалога с участием всех сторон в Беларуси и без вмешательства извне.