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Евросоюз продлит санкции против РФ практически без обсуждения, - журналист

Евросоюз продлит санкции против РФ практически без обсуждения, - журналист

Совет ЕС 20 июня продлит экономические санкции против России еще на шесть месяцев

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Совет ЕС продолжит 20 июня экономические санкции ЕС против России еще на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждений будет мало или вообще не будет", - написал он.

По словам Йозвяк, процесс по расширению санкционного списка ЕС именами людей, которые были причастны к выдаче российских паспортов на Донбассе, продвигается очень медленно.

Напомним, что срок действия текущих санкции истекает в конце июля.

тв

Как известно, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за незаконную аннексию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

В марте 2015 года Европейский Совет связала действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

Источник: espreso.tv

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Темы: ес, санкции

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