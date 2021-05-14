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Евросоюз встревожен стремлением РФ интегрировать Донбасс: подробности

Евросоюз встревожен стремлением РФ интегрировать Донбасс: подробности

Российская Федерация планирует «де-факто интегрировать» часть территории Украины, говорится во внутреннем документе Евросоюза, распространенном между странами-членами ЕС. Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Согласно этому документу, «на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России» направлены такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и раздача паспортов РФ жителям территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

В документе ЕС, указывает агентство, перечисляются те возможные меры, благодаря которым Украины может повысить свою устойчивость против «российской агрессии». В частности, европейские страны могли бы поддержать Украину в противодействии «гибридным угрозам, в том числе киберугрозам и дезинформации», помочь в вакцинации «особо уязвимых групп населения» и укреплении украинской энергобезопасности.

Также предлагается усовершенствовать действия, необходимые для того, чтобы не признавать паспорта РФ, выданные жителям аннексированного Крыма и контролируемых сепаратистами территорий в Донбассе. Наконец, европейцам предлагается изучить вопрос о возможном участии Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Среди представителей стран-членов ЕС не было единства при обсуждении этого документа, отмечает Bloomberg. Критики указывали, что в нем недостаточно внимания уделено реформам, которые необходимо провести Киеву, в частности, по борьбе с коррупцией. Кроме того, сотрудничество в области безопасности требует более тщательных консультаций.

Источник: sprotyv.info

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