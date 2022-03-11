Facebook тимчасово дозволив закликати до насильства проти військових РФ чи до смерті Путіна – Reuters

«Смерть російським загарбникам» або «Смерть російським окупантам» – такі висловлювання допускатимуться у повідомленнях користувачів із низки країн

Компанія Meta, яка володіє Facebook й Instagram, тимчасово дозволить користувачам «у деяких країнах» закликати у цих соцмережах до насильства проти російських військових, які вторглися в Україну, повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішні документи корпорації.

Також, за даними агентства, у фейсбуці та інстаграмі тимчасово дозволили публікувати повідомлення, які закликають до смерті президента Росії Володимира Путіна чи Олександра Лукашенка. Такі дописи зможуть робити користувачі з Польщі, України та Росії, вони не будуть забанені, якщо не несуть у собі інших цілей і не описують місце і метод вбивства.

«Ми тимчасово дозволили форми політичного самовираження, які у звичайній ситуації порушували б нашу заборону на заклики до насильства», – йдеться в заяві речника компанії Енді Стоуна.

Як приклад форми «політичного самовираження» Стоун наводить гасло «Смерть російським загарбникам» або «Смерть російським окупантам». Такі висловлювання допускатимуться у повідомленнях жителів Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України. Представник компанії додав, що відповідні заклики на адресу цивільних осіб модератори не дозволятимуть.

Відповідні електронні листи Meta, як стверджується, вже надіслані модераторам контенту.

Російські дипломати вже засудили рішення Meta, назвавши його «екстремістською діяльністю». «Дії компанії – ще одне свідчення оголошеної нашій країні інформаційної війни без правил. Вимагаємо від американської влади припинити екстремістську діяльність Meta і вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності», – заявили співробітники російського посольства в США у своєму телеграм-каналі.

Раніше Twitter і Facebook видалили пости посольства Росії у Великій Британії про обстріл лікарні в Маріуполі. Це пояснили порушенням правил, які забороняють заперечувати насильницькі події, пише Reuters із посиланням на заяви компаній. У пості російське посольство стверджувало, що пологовий будинок, який постраждав внаслідок обстрілу, тривалий час не використовувався, а на його території нібито були українські збройні сили. За даними української влади, внаслідок обстрілу по лікарні в Маріуполі загинуло троє людей – серед них одна дитина.

Источник: radiosvoboda.org

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