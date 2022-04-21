Фаллическое бессилие: как путину придумали новый образ «ракетного фюрера»

Старый, дряхлеющий Путин теряет форму, и уже не соответствует его любимому образу мачо. На седьмом десятке действительно трудно быть привлекательным во всех смыслах. Архетип крутого пацана стремительно разрушается. Но для своих любовниц и электората Путин все ещё хочет демонстрировать, что он удалец, способный на многое. Однако время беспощадно. Из-за своей чрезмерной мнительности Путин в глазах окружения и россиян куда более походит на бессильного пациента, плотно опекаемого врачами ЦКБ, чем на разухабистого сердцееда. Старослужащий "царь" уже не силах залазить в кабину истребителя, летать со стерхами или нырять за амфорами. Кардиологические походы по тайге с Шойгу электорат не возбуждают.

Чтобы опровергнуть путинскую немочь, кремлевские политтехнологи предложили ему демонстрировать свою силу в привязке к различным фаллическим символам. Лучше всего на эту роль подходят ракеты. Поэтому Путину организовали фотосессию на космодроме Восточный. Здесь он выступил на фоне лежащей соплами к аудитории ракеты. Но это для внутреннего потребления, так сказать, для фанатов Гагарина и мифов о космических победах. Для мира нужно что-то подинамичнее. Без долгих рефлексий в дискурс массировано начали возвращать ракетную тематику в северокорейском антураже.

Широко известно, что также, как и Россия, ее соседка КНДР уже много десятилетий живёт под санкциями, обустроив практически идеальный тоталитарный режим. Главный инструмент для поддержания существования местной диктатуры – это перманентный ракетный шантаж соседних демократических стран с целью выбивания продуктовых и топливных пайков. В случае с КНДР на Японию и Южную Корею данная тактика действует. Исходя из этого, Москва взялась за копирование данного кейса с целью надавить своей ракетной махиной на страны Запада, особенно США.

Для таких целей намедни в Плесецке был осуществлён запуск МБР РС-28 "Сармат". Это тяжёлый ракетный комплекс весом до 200 тонн, который должен сменить на боевом дежурстве устаревшие РС-20А, состоящие на вооружении с 1975 года. У ядерного щита РФ, также как и у вождя, истекает срок годности. Нужна срочная модернизация, но она выглядит провальной. Пока идут информационные пляски "секты свидетелей ядерного пепла" вокруг первого за годы удачного пуска "Сармата", в российских верхах четко разделяют "фаллический пиар" для Путина и действительное положение дел в ракетно-космической отрасли. Генералы хорошо знают, что "Сармат" должен был стоять на вооружении ещё в 2018 году. Увы, из-за провалов тестовых испытаний, плохих комплектующих и коррупции ракеты едва ли доставят в войска даже в 2022 году. Текущая горячка вокруг них лишь несёт дополнительные риски самой России, ведь брак и очковтирательство в ядерной сфере подобны харакири. Именно по этим причинам в США очень спокойно отреагировали на путинские ракетные потуги. В Пентагоне подчеркнули, что проведенное РФ испытание является рутинным и не стало неожиданностью для США.

"Мы не сочли этот запуск угрозой для США или их союзников. Пентагон по-прежнему сосредоточен на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", – заявили в Минобороны США.

Так что пока "Сармат"— это больше не про силу, а скорее фиговый листок для прикрытия путинского бессилия от фактического военного краха в Украине. Яркая иллюстрация этого — трясущийся понурый Шойгу, рапортующий Путину об "освобождении" уничтоженного ордой Мариуполя, где все ещё идут ожесточенные бои...

Источник: https://t.me/sytosokrata/594

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