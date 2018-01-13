Фальшивая любовь Путина

На встрече с российскими журналистами российский президент внезапно возлюбил Украину. Он не говорил про незаконный захват власти, про резню, которую устроит страшная хунта в Донбассе, если разоружить боевиков, то есть не озвучил ничего из того, о чем говорил недавно на встречах с общественностью. Нет, он называл украинцев братским народом и в какой-то момент даже заплыл за буйки, брякнув про один народ, разделенный границей.

Путин даже выразил уверенность в том, что отношения между странами будут развиваться и улучшаться, как только будет решен вопрос с Донбассом. А в качестве жеста доброй воли предложил вернуть корабли, захваченные в Крыму. Вождя подменили? Раскаялся? Отнюдь. Мирная риторика хозяина Кремля – очередная маска для новой роли в спектакле. Не появилось у Путина вдруг уважение к украинской независимости и появиться не могло. Просто лобовая атака провалилась, а санкции давят все сильнее. Вот и пробует «хитрый план Б».

Москва разыгрывает традиционную схему игры в доброго и злого полицейского. Россия – добрая. Хочет развивать отношения, возвращает корабли и только ждет завершения конфликта между Киевом и Донецком. Последний тезис – ключевой в традиционной песне «нас там нет и в Украине гражданская война». Посадить за стол переговоров Киев и Донецк – давняя мечта Кремля. А Россия в этом спектакле – просто агнец и миротворец. И этот спектакль рассчитан в первую очередь на Запад, который должен оценить российскую добрую волю и ослабить санкции. Не зря в Австрии и Германии активизировались «друзья России» с призывами ослабления этих самых санкций.

Вторым фактором, который заставляет РФ активизировать мирную риторику и даже соглашаться на обмен пленными – страх перед голосованием Верховной Рады за законопроект 7163, согласно которому Россию официально на уровне закона признают агрессором, а территории называют оккупированными. Дипломатические и финансовые последствия от этого решения огромные. В первую очередь ответственность за все снабжение территорий официально ложится на оккупанта, и фраза «денег нет, но вы держитесь» тут не работает. Ну и материальная ответственность за все разрушенное и украденное – миллиарды долларов.

Будем реалистами – украинская независимость Путину поперек горла была, есть и будет. Он может прикидываться ангелом, но хвост, рожки и копытца выдают его с головой. На фоне этой очевидной игры в наперстки, которую затеял Путин, особенно умиляет его уверенность в улучшении отношений между Украиной и Россией. Которую он подтверждает тем, что товарооборот между странами вырос в сравнении с прошлым годом. Да после отказа правительства Яценюка от российского газа в 2014 году, после того, как мы от 100% поставок ядерного топлива из РФ перешли уже к 60% и продолжаем это делать, товарооборот упал ниже плинтуса. И это тенденция – от ядерного топлива мы откажемся полностью, а без боярышника тем паче проживем. А щедрый жест с кораблями – просто страх перед судами, по которым за все украденное придется отвечать. Развитие отношений? Нет уж, померла – так померла. Свой выбор между «братским народом» и братьями по разуму Украина сделала…

Источник: site.ua

Автор: Кирилл Сазонов

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