Фальшивий антиколоніалізм

кремль продовжує використовувати «антиколоніальний» наратив для розширення геополітичного впливу в країнах Глобального Півдня.

● На безпековому форумі в москві відкрили виставку російського військово-історичного товариства, присвячену «європейській работоргівлі та колоніалізму». Організатори заходу прямо заявляють про мету: сформувати у закордонних гостей думку, що жорстокість є «спільною рисою європейської політики», та штучно прирівняти історичні травми регіонів Глобального Півдня до подій в срср у роки Другої світової війни.

● У такий спосіб кремль намагається відбілити власну імперську історію та приміряти роль «жертви». Також рф прагне завоювати лояльність країн Африки й Латинської Америки, маніпулюючи історією.

❗️Однак за цією пропагандою ховаються суто неоколоніальні інтереси москви. кремль розглядає країни Глобального Півдня виключно як простір для обходу санкцій та джерело дешевих ресурсів. І про жодне партнерство у «боротьбі з колоніалізмом» тут не йдеться.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18137

