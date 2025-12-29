Попри обіцянки «імпортозаміщення» після 2022 року, російська індустрія моди так і не змогла скористатися відходом міжнародних брендів. Тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом: у 2024–2025 роках галузь зіткнулася з падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат.

Масово згортають бізнес навіть великі гравці. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а «Глория Джинс» закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році – це магазини одягу й взуття, переважно російські.

Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари під новими вивісками. Одяг і далі завозять із Китаю, Туреччини та через байєрів.

Також росія не створила повноцінної текстильної бази: немає сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури, навіть військову форму замовляють у Китаї. Маркетплейси Wildberries і Ozon лише посилили залежність від дешевого азійського імпорту, витіснивши локальних виробників.

На тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу.

Джерело: szru.gov.ua

