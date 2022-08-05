Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская политика начинается с определения врага. Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и осмеливаются сопротивляться. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины, – пособник нацизма/фашизма.

Война против Украины - это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике:

● Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого

● Существование Украины - это международный заговор

● Война – единственно возможный ответ.

Результат такой идеологии и политики - на скрине.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16115

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