FBI vs Clinton Foundation, отстранение Додона, Ахметову снова заморозили активы. Дайджест 5 января

В США из новостных сюжетов не исчезают Клинтон и Трамп, словно предвыборная гонка всё ещё не закончилась. Постоянство есть и в остальном мире — Додона отстраняют, Ахметов судится, штормы и иранцы бушуют. Об Иране — подробнее сегодня днём.

Событие номер один. Международная панорама

ФБР начало новое расследование в отношении фонда Clinton Foundation. Причина — проверка того, были ли пожертвования бескорыстными, или спонсоры фонда получали за это какие-либо поблажки от администрации Обамы, где Хилари Клинтон была госсекретарём. Как отмечает The HILL, ФБР также планирует проверить и налоговую отчётность. Но Трамп уже почему-то посчитал это подтверждённым доказательством сговора Клинтон с Россией (видимо, россияне прямо из Трамп-тауэра после бесед с Джаредом звонили в прошлое и говорили с Хилари).

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!