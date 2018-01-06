FBI vs Clinton Foundation, отстранение Додона, Ахметову снова заморозили активы. Дайджест 5 января

В США из новостных сюжетов не исчезают Клинтон и Трамп, словно предвыборная гонка всё ещё не закончилась. Постоянство есть и в остальном мире — Додона отстраняют, Ахметов судится, штормы и иранцы бушуют. Об Иране — подробнее сегодня днём.

Событие номер один. Международная панорама

ФБР начало новое расследование в отношении фонда Clinton Foundation. Причина — проверка того, были ли пожертвования бескорыстными, или спонсоры фонда получали за это какие-либо поблажки от администрации Обамы, где Хилари Клинтон была госсекретарём. Как отмечает The HILL, ФБР также планирует проверить и налоговую отчётность. Но Трамп уже почему-то посчитал это подтверждённым доказательством сговора Клинтон с Россией (видимо, россияне прямо из Трамп-тауэра после бесед с Джаредом звонили в прошлое и говорили с Хилари).

Событие номер один. Международная панорама

ФБР начало новое расследование в отношении фонда Clinton Foundation. Причина — проверка того, были ли пожертвования бескорыстными, или спонсоры фонда получали за это какие-либо поблажки от администрации Обамы, где Хилари Клинтон была госсекретарём. Как отмечает The HILL, ФБР также планирует проверить и налоговую отчётность. Но Трамп уже почему-то посчитал это подтверждённым доказательством сговора Клинтон с Россией (видимо, россияне прямо из Трамп-тауэра после бесед с Джаредом звонили в прошлое и говорили с Хилари).

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Президент США всё ещё пребывает в своих электоральных грёзах и мечтает о стене. Большой, крепкой, могучей стене на границе с Мексикой, потому что «существующая система не справедлива к великолепным жителям страны».

Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.

Неудивительно, что конгрессмены (12 человек, среди которых были не только демократы) уже консультируются с психиатрами о состоянии Дональда Трампа. Так, в начале декабря политики провели с психиатром двухдневный брифинг, в ходе которого профессор психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли пыталась развеять (или подтвердить) опасения конгрессменов относительно психической нестабильности президента. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс поспешила назвать заявления Ли «постыдными и смешными», и вообще, вы все завидуете!

Иран продолжает гореть, несмотря на попытки проправительственных СМИ представить всё так, будто протесты утихли. Антиправительственные демонстрации продолжаются как минимум в шести иранских городах. А иранский военачальник Абдулрахим Мусави заявил, что войска готовы помочь полицейским подавить протесты в стране, если в том будет необходимость. В стране вроде как снова разрешили Instagram, однако доступ иранцев к мессенджеру Telegram (около 40 млн пользователей) по-прежнему заблокирован.

Шторм «Элеонор», бушующий в Европе, продолжить собирать свою кровавую жатву — в Швейцарии ветром сдуло поезд, в результате чего восемь человек получили ранения. К счастью, все остались живы.

В Молдове Конституционный суд уже привычно (третий раз за последние месяцы) временно отстранил от выполнения обязанностей президента Игоря Додона. На этот раз причиной стал его отказ подписывать закон, запрещающий пророссийскую пропаганду в стране. Додон посчитал это наступлением на свободу слова, Конституционный суд сказал: «Не надо путать свободу слова с разгулом пропаганды» — и аккуратно отодвинул прикормленного Кремлём невменяшку от руля. Полномочия президента будет выполнять премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду, один из которых и подпишет закон, столь не понравившийся Додону. Президент в положении хромой утки уже успел отчитаться перед спонсорами, что он «не уступит режиму и не оставит безнаказанным действия Конституционного суда».

Событие номер два. Украинская политика

Президент Пётр Порошенко подписал Закон «О ратификации соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК», принятый Верховной Радой 5 декабря. Соглашение создаёт рамки для развития сотрудничества и привлечения в том числе грантовых ресурсов Фонда даже в государственный сектор.

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе заочно приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» на три года лишения свободы по делу Сандро Гиргвлиани, пишет «Грузия.Online». Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осуждённых за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию действительно помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава. Таким образом, президент-будто-бы-реформатор не только обошёл решение ими же реформированных судов, но и создал правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осуждённых. Сам фигурант считает свой приговор незаконным и политически мотивированным. Бывший губернатор Одесской области привычно завёл песню рассказал о сговоре между барыгами олигархическими властями Украины и Грузии, которых поддерживает также и Путин. Срыв покровов в формате plus-size можно прочесть в Facebook.

Как отметил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, сейчас проводится экстрадиционная проверка Саакашвили по запросу Грузии в связи с тем, что статус блуждающего грузина изменился — он теперь осуждённый, а не подозреваемый. Вывод, который составит ГПУ после всех проверок и после того, как выслушает самого Саакашвили, передадут Министерству юстиции.

Сотрудники СБУ обнаружили в Киеве местоположение бывшего так называемого «министра здравоохранения» Крыма Петра Михальчевского, которого подозревают в государственной измене. «В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведён санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксёнова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями», — сообщила пресс-служба СБУ. Ближе к концу дня прокуратура таки смогла. «Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении государственной измены одному из бывших министров Крыма», — говорится в сообщении на странице прокуратуры АРК в Facebook.

Событие номер три. Хроники вторжения

На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. Противник продолжает обстреливать из вооружения, запрещённого Минскими договорённостями, позиции Вооружённых сил Украины. Украинские военные огонь не открывают, в полной мере соблюдая договорённости Трёхсторонней контактной группы о новогоднем и рождественском перемирии. В результате вражеских огневых атак один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

На Донецком направлении на рассвете гибридные силы противника из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты «Бутовка», а в полдень выпустили в этом же районе несколько мин калибра 82 мм.

На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вёл огонь по укреплениям сил АТО из 120-мм миномётов и крупнокалиберных пулемётов в районе Светлодарской дуги. В том числе под обстрел попали окрестности населённого пункта Луганское.

Добровольческое подразделение «Грузинский легион», которое в последнее время входило в 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, решило покинуть (за исключением трёх человек) её ряды и обвинило в некомпетентности командира Алексея Майстренко. Об этом говорится в сообщении «Грузинского легиона» в Facebook. О том, насколько они сейчас добробат, а насколько — контрактники ВСУ, говорить сложно, не имея на руках документов. Но резонанс обещает быть большим. Через несколько дней они обещают разоблачительную пресс-конференцию с аудиозаписями разговоров.

Альтернативный взгляд на события от Романа Доника.

Событие номер четыре. Украинский марафон

Международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляли 18,808 млрд долларов, сообщается на сайте Нацбанка. Рост произошёл в основном благодаря покупкам НБУ на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов при проведении валютных интервенций, а также благодаря поступлению финансирования от МВФ на уровне около 1 млрд долларов.

Европейский союз предоставит финансирование Фонду энергоэффективности в Украине в размере 50 млн евро. «Соглашение с ЕС о финансировании Фонда энергоэффективности планируем подписать в начале этого года», — написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Нацбанк продал на валютном аукционе 50,5 млн долларов. Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объёме 66,7 млн долларов по курсу от 28 грн/долл. до 28,205 грн/долл., проинформировал регулятор.

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании 820 млн долларов его активов из-за длительного правового спора по делу «Укртелекома». Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания, нашлось место и самой дорогой квартире в лондонском Гайд-парке, которая принадлежит Ахметову с 2011 года. «Решение окружного суда Никосии, что касается господина Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря», — сообщает Financial Times, ссылаясь на копию решения от заявителя — Raga Establishment.

НБУ внёс изменения в правила ведения кассовых операций в гривнях в связи с обновлением украинского законодательства. Эти изменения утверждены постановлением регулятора N148 от 29 декабря, которое вступило в силу 5 января. Нацбанк вводит ряд новшеств (для себя), в том числе так называемую «пневмопочту» для наличной выручки. Предусмотрена возможность её сдачи в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, и применение электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг.

Бонус

Когда даже историю приходится тырить.

Пропагандоны-совкодрочеры и тут облажались. Английские надписи переписали по-русски (несуществующим в 60-х шрифтом Arial Narrow), а слово "CANDY" (конфеты) в зеркальном отражении и на английском - пропустили.#ДБ pic.twitter.com/lsBLVeM4JH — Pan Doktor (@pan_dok) 5 января 2018 г.

Где был вброс.

Оригинальное фото.

Источник: petrimazepa.com

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