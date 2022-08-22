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Федоров: У "Дії" готують неочікувані новинки і англомовну версію документів

Федоров: У Дії готують неочікувані новинки і англомовну версію документів

Найближчим часом у "Дії" планують запустити купівлю військових облігацій, оформлення виїзду дітей за кордон, розмитнення авто та іпотеку.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Федорова: "Плануємо запуск купівлі ОВДП в "Дії" вже у серпні. Маємо до вересня встигнути, бо в нас уже все готове. Ми, по суті, домовляємось лише з маркетами – Google Play Store та App Store – про швидку публікацію оновлень в "Дії". Останній часом там довго проходила модерація, але сподіваємося, що найближчий тиждень-два – запустимо".

Деталі: Також незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон.

Федоров розповів, що уже зробили технічну частину і подали в профільний комітет ВР правку до відповідного законопроєкту, який в першому читанні Рада вже підтримала. З процесу оформлення дозволу приберуть нотаріусів.

За словами міністра, відтепер батько або мати дитини у кілька кліків зможуть отримати дозвіл, а вся інформація автоматично потраплятиме в систему прикордонників. Дозвіл буде безкоштовним, а його оформлення "займатиме всього 30 секунд".

Федоров підкреслив, що ця послуга запрацює "буквально через тиждень-два" після прийняття правки парламентом і підписання закону президентом. Міністр зазначив, що "теоретично протягом місяця це цілком реально зробити".

Також Мінцифри працює над розмитненням авто в "Дії". Якщо Рада ухвалить відповідний законопроєкт, то, за словами міністра, в "Дії" запустять все "дуже швидко, адже близько 90% продукту вже готово".

Триває робота і над оформленням іпотеки у застосунку.

Федоров розповів, що за умовами, які розробив уряд, на першому етапі іпотека під 3% буде доступна для українських військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців. Цей етап стартує вже у жовтні. Другий етап планують на початку 2023 році – тоді кредит на житло під 7% зможуть отримати усі українці.

Також, за словами міністра, зараз перекладають у "Дії" англійською мовою закордонний паспорт, посвідчення водія та "техпаспорт", щоб українці могли використовувати ці документи за кордоном. Він підкреслив, що права та "техпаспорт" отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

"Функція (англомовних документів – ред.) вже фактично готова і ми плануємо, що її запуск відбудеться разом із запуском військових облігацій, пенсійним посвідченням та посвідкою на постійне й тимчасове проживання. Це буде комплексне оновлення. До речі, ми ще не анонсували, але на початку зими плануємо провести новий Diia Summit… Презентуємо багато революційних послуг. В "Дії" з’являться нові неочікувані функції, які значно спрощуватимуть життя українців. Також розповімо про наше бачення переосмислення всього продукту", – підсумував Федоров.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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