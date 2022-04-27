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Фейковые «террористы»: почему рф не имитирует «украинскую угрозу» в Крыму

Фейковые «террористы»: почему рф не имитирует «украинскую угрозу» в Крыму

Теперь даже для сторонников «русского мира» и российских колонизаторов Крыма стало очевидно, что полуостров перестает быть «ключевым туристическим регионом», по меньшей мере, до завершения российской агрессии против Украины, пишет «АРК».

Соответствующие логистические вызовы в транспортном сообщении с регионом не решены и физически не могут быть решены агрессором. Хотя оккупационная администрация еще пытается срочно «создать картинку» привлекательности полуострова для российских отдыхающих, очевидно, что «туристы» не могут и не хотят приезжать во фронтовой регион.

Впрочем, сами предпринятые меры оккупантов становятся трагикомическими, поскольку они сводятся к анонсу «памятных мероприятий» в Севастополе на 9 мая, пустому «открытию курортного сезона» Симферополя 25 апреля и введению дополнительной противоправной электрички из российской Анапы в оккупированную Керчь «на майские праздники».

Также примечательно, что нагнетая истерию с якобы обстрелами и диверсиями в Белгородской, Брянской и Курской областях и в оккупированных россией районах Молдовы, оккупанты не проводят аналогичных мер имитации так называемой «украинской опасности» в Крыму.

Пропаганда агрессора лишь в очередной раз сообщает о якобы задержанных на «полуострове» диверсантах, размещенные видео о чем напоминают разве что неудачные школьные театральные постановки.

Эта «тишина» в Крыму ярко доказывает, что на самом деле систему «украинских диверсий» организуют именно россияне, ведь они возникают прежде там и тогда, где это очень выгодно российской пропаганде.

Ведь действительно критически важные объекты Крыма остаются невредимыми, и даже фейковые «обстрелы» и «диверсии» российские спецслужбы не генерируют.

Источник: sprotyv.info

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