Парламентские выборы в Армении показали поддержку народом страны исторического разворота в сторону от россии. Несмотря на колоссальное внешнее давление, шантаж со стороны москвы и мобилизацию колоссальных финансовых ресурсов пророссийских сил, армянское общество продемонстрировало высокую гражданскую зрелость. Итоги голосования стали не только внутренней победой действующей власти, а сокрушительным поражением гибридной стратегии кремля.

Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна одержала уверенную победу, и получив 61 мандат в стенах парламента. Этого достаточно для формирования стабильного правительства и продолжения текущего курса, хотя фракция и не достигла конституционного большинства.

Оппозиционный фланг, ориентированный на москву, оказался расколот и не сумел аккумулировать протестные настроения: «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, крупного российско-армянского бизнесмена, на которого кремль делал ключевую ставку, заняла второе место с 28 мандатами. «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, известного личной дружбой с Владимиром путиным, получил всего 11 мест. Одновременно партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна в последний момент балансировала на грани прохода в парламент и получила скромные 5 мандатов.

Такой расклад сил лишает пророссийскую коалицию возможности заблокировать работу Национального собрания, фактически консервируя их маргинальный статус «громкого, но бессильного» меньшинства.

Результаты выборов четко сигнализируют, что Армения выбирает путь свободного, демократического развития и суверенитета, последовательно избавляясь от многолетнего удушающего диктата россии. Общество устало от роли российского «форпоста», которая не принесла стране ни безопасности, ни экономического процветания.

Реакция москвы последовала незамедлительно и предсказуемо. Министерство иностранных дел рф, осознав провал своих планов, разразилось агрессивной риторикой, обвинив официальный Ереван в «грубом нарушении демократических процедур свободных выборов». Подобный цинизм со стороны государства, где институт честных выборов полностью ликвидирован, лишь подчеркивает бессильную злобу кремля, теряющего рычаги влияния на некогда подконтрольной территории.

Анализируя предвыборную кампанию, эксперты сходятся во мнении, что российские спецслужбы потерпели очередное сокрушительное поражение на постсоветском пространстве.

Накануне выборов западные разведки и независимые расследователи фиксировали масштабные вливания черного кэша, работу ботоферм, медийный шантаж и попытки дестабилизации внутренней ситуации со стороны агентуры влияния рф. кремль задействовал весь арсенал гибридной войны.

Однако, как и в случае с проевропейскими голосованиями в Молдове, а также системными сбоями российских сценариев в Центральной Европе, а именно в Венгрии, где Орбан, несмотря на заигрывания Лубянкой, потерпел полный крах. путинские спецслужбы оказываются неэффективными против прямой воли народа.

российские аналитические центры и спецслужбы снова переоценили силу своих денег и недооценили стремление небольших наций к подлинной независимости.

Уверенная победа «Гражданского договора» окончательно легитимизирует разворот Армении в сторону диверсификации внешней политики, углубления связей с Европейским Союзом и построения институтов, защищенных от имперских посягательств гибнущей метрополии.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1095

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