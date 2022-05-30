Financial Times намагається проаналізувати подальші кроки Білого дому

Financial Times публікує велику статтю, в якій намагається проаналізувати подальші кроки Білого дому та зрозуміти, яка кінцева мета США у війні в Україні. На думку видання, Вашингтон намагається надати ефективну військову підтримку Києву, зберігши підтримку союзників, стурбованих затяжним конфліктом.

● Успіхи України на полі бою викликали тріумфальні настрої в деяких частинах Вашингтона за останні тижні. На відміну від похмурих прогнозів перших днів конфлікту, деякі провідні політики та чиновники тепер бачать можливість завдати вирішального удару по Росії.

● Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила після візиту до Києва та зустрічі з Зеленським, що США "на боці України до перемоги". Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що США хочуть "бачити Росію ослабленою настільки, щоб вона не могла робити такі речі, які вона зробила, вторгнувшись в Україну".

● Але за впевненою риторикою ховається набагато менше ясності щодо того, що, на думку Вашингтона, може й має статися в Україні, пише FT. Мало подробиць про те, як насправді виглядатиме стратегічна поразка Росії.

● Згідно з нещодавно підготовленими внутрішніми тезами Ради національної безпеки США, з якими ознайомилася газета, Вашингтон "прагне демократичної, суверенної та незалежної України" і до того, щоб спроби Росії домінувати в Україні "закінчилися стратегічною поразкою".

● Деякі аналітики кажуть, що адміністрація, можливо, навмисно нечітко формулює свої військові цілі. Білий дім намагається балансувати. Він хоче надати ефективну військову підтримку Україні та уникнути враження, що намагається підштовхнути її до можливих компромісів територіями.

● Водночас, США намагаються зібрати міжнародну коаліцію на підтримку України, до якої входять деякі європейські союзники, які голосно і відкрито переймаються наслідками тривалої затяжної війни як для України та її суспільства, так і для їхньої власної економіки.

● І хоча всі члени міжнародної коаліції наполягають на тому, що остаточне рішення про цілі війни залишається за українцями, вони знають, що здатність Києва продовжувати боротьбу значною мірою залежить від зброї та фінансової допомоги, яку він отримує – насамперед, від американців.

https://www.ft.com/content/315346dc-e1bd-485c-865b-979297f3fcf5

Источник: https://t.me/Sharpreview/14328

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