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Финляндия провела испытания дронов-перехватчиков, среди которых показали Hornet Block 1 от европейской компании Destinus

Финляндия провела испытания дронов-перехватчиков, среди которых показали Hornet Block 1 от европейской компании Destinus

Силы обороны Финляндии рассматривают такие системы как часть своей новой архитектуры борьбы с беспилотниками, где важны не только средства обнаружения, но и дешевое поражение целей без расхода дорогих зенитных ракет.

Hornet Block 1 имеет дальность более 75 км, несет полезную нагрузку до 1,5 кг и рассчитан на перехват БпЛА разных классов, включая и часто применяемые категории БпЛА-камикадзе.

Схема работы Hornet построена вокруг связки радара и собственного наведения.

На начальном участке перехватчик выводится в район цели по данным РЛС, а на финальной фазе использует электрооптическую и инфракрасную систему с поддержкой ИИ, чтобы самостоятельно захватить и поразить беспилотник.

Опыт Украины показал, что против массовых БпЛА нужна отдельная категория перехватчиков, которые стоят дешевле классических ракет, быстро масштабируются и при необходимости смогут закрывать нижний слой ПВО, противодействуя другим беспилотникам.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97759

Новости портала «Весь Харьков»

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