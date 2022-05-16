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Финский генерал предложил путину присоединиться к мертвым солдатам, зарытым в земле!

Финский генерал предложил путину присоединиться к мертвым солдатам, зарытым в земле!

Финский генерал на угрозы путина по поводу вступления Финляндии в НАТО: «Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки 1939 года».

Осенью 1939 года правительство СССР обвинило правительство Финляндии в артиллерийском обстреле. Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций.

А все из-за того, что сталину не понравилось, что граница Финляндии находится слишком близко к Ленинграду.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/60203

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