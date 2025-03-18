Фиона Хилл - Трамп принял это за чистую монету

(специальный помощник Трампа по делам Европы и россии в 2017-19)

● «Трамп не особо слушает своих собеседников, для него все определяется вайбом и поведением собеседника. Когда я была на первых телефонных звонках с путиным, я внимательно слушала русских. Переводчик постоянно сглаживал углы и не передавал всю суть что говорил путин. Он очень аккуратно выбирал слова, и часто он открыто подтрунивал над Трампом. Он шутил над ним в построении фраз, в контексте, в намеках, но переводчик это все сглаживал. А после звонка Трамп даже не стал читать распечатки и наши комментарии. Он полностью упустил это. Сейчас Виткофф сидит по три часа с путиным. Думаете они записывают все слова путина на русском и потом их анализируют? Они теряют суть, что он на самом деле говорит».

● (ведущий попросил привести пример как путин подтрунивал над Трампом по-русски, но переводчик упустил) «Классическая история это саммит G-20 в Осаке. Трамп и путин разговаривают, и путин ему рассказывает про свои новые гиперзвуковые ракеты. Трамп слушает и отвечает «о, я бы хотел их получить», путин саркастически комментирует «да, да, конечно, ты их получишь». Но переводчик это переводит дословно. Они говорят дальше, и они начинают говорить за Израиль. Трамп начинает бравировать что «никто не сделал для Израиля больше чем я», начинает перечислять то и се. путин его слушает и абсолютно саркастическим тоном, так, что любой кто знает русский понимает, что это стеб, отвечает: «Ты молодец, Дональд. Может Израилю надо назвать страну в твою честь?». Но переводчик это опускает и переводит дословно, и Трамп не понимает что над ним просто посмеялись: «Не, это наверное будет перебор». Он принял это за чистую монету».

Джерело: https://t.me/in_factum/32399

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