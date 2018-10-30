Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 57

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины B- со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "В".

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У підрозділах Західного регіонального управління проведено тренінги із протидії переміщенню через державний кордон осіб за підробленими документами
Сегодня 09:37    46
Более 1300 семей установили солнечные панели в III квартале этого года - Госэнергоэффективности
Сегодня 09:23    76
Україна посіла друге місце у світі за площею угідь
Сегодня 08:42    102
Торгівля між Україною та США з початку року зросла на 16%
Сегодня 08:16    65
Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році
Сегодня 07:54    206
Россия должна почувствовать цену войны: Омелян заявил о необходимости санкций против черноморских портов РФ
Сегодня 07:49    101
До України прибула Перша офіційна торговельна місія США: вивчати перспективні об'єкти для інвестицій
Сегодня 07:35    77
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины
29.10.2018 11:54    123
Закон о равноправии в украинской армии вступил в силу
29.10.2018 09:48    139
Український гелікоптер МСБ-2 “Надія” продемонстрували у Києві (ВІДЕО)
29.10.2018 09:33    143
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 