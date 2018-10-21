Флаг-рекордсмен украсит центр Харькова

На площади Свободы развернут самый большой в мире флаг Украины.

21 октября около 14:00 на главной площади Харькова развернут самый большой флаг Украины. Об этом сообщает Евро Харьков.

Размеры флага составляют приблизительно 60 на 40 метров. По словам организаторов мероприятия, данная традиция появилась в 2012 году, когда в День независимости в Киеве был развернут данный флаг, который с того времени и попал в книгу рекордов. С того времени флаг разворачивали во многих городах Украины. Сейчас дошла очередь до Харькова.

Напомним, в августе на площади Конституции развернули флаг единства армии и народа.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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